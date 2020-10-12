صعود البنك الأهلي للدوري الممتاز .. تعرف على نتائج وترتيب المجموعة

انتهت منافسات الجولة الـ22 والأخيرة من منافسات دورى القسم الثاني لمجموعة الصعيد التى شهدت صعود فريق البنك الأهلي إلى بطولة الدورى الممتاز موسم 2020-2021 . وتأهل فريق البنك الأهلي إلى الدورى الممتاز بعد تعثر فريق الألومنيوم ثالث المجموعة أمام فريق سوهاج وخروج المباراة بالتعادل السلبي. كما جاءت نتائج المواجهات المباشرة مع فريق بني سويف وصيف المجموعة رجحت كافة البنك الأهلي، وحقق الفوز في مباراة الدور الأول 1-0، ونجح في الفوز خلال مواجهة الدور الثاني بنتيجة 2-0. وجاءت نتائج الجولة الأخيرة كالتالي : بترول أسيوط 1-1 البنك الاهلي سوهاج 0-0 الالومنيوم بني سويف 2-0 طهطا الإعلاميين 0-2 تليفونات بني سويف المنيا 1-1 شبان قنا ديروط 2-0 الفيوم جدول الترتيب : 1- البنك الأهلي 44 نقطة 2-بنى سويف 44 نقطة 3-الألومنيوم 43 نقط 4- شبان قنا 36 نقطة 5- بترول أسيوط 33 نقطة 6- المنيا 30 نقطة 7- سوهاج 28 نقطة 8- تليفونات بنى سويف 30 نقطة 9- الإعلاميين 22نقطة 10- الفيوم 21 نقطة 11- ديروط 15 نقطة 12- طهطا 13 نقطة

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