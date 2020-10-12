وفاة والد أسطورة روما الإيطالي بـ فيروس كورونا

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الاثنين، عن وفاة إنزو توتي، والد أسطورة النادي فرانشيسكو توتي ، عن عمر يناهز 76 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ونشر حساب نادي روما الإيطالي عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" خبر وفاة إنزو ليؤكد ما تناولته وسائل الإعلام المحلية هناك بشأن هذا الصدد، معزيًا فرانشيسكو توتي في وفاة والده، ومتمنيًا له الصبر.

وتوفى إنزو توتي اليوم الاثنين في مستشفى لازارو سبالنزيني، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يذكر أن إنزة توتي قد أصيب بنوبة قلبية قبل سنوات بحسب موقع فوتبول إيطاليا، منعته من التنقل مع نجله ودعمه قبل اعتزاله.