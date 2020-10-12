ممثل الصعيد.. معلومات عن فريق البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز

تأهل فريق البنك الأهلي لمنافسات الدوري الممتاز موسم 2020-2021 بعد التعادل مع فريق بترول أسيوط بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد.

نجح فريق البنك الأهلي في الصعود بعدما خاض 22 مباراة وحقق الفوز في 12 مباراة وخسر مواجهتين وتعادل في 8 مواجهات وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبل 12 هدفا كأقوي خط هجوم بالمجموعة.

ونعرض لكم معلومات عن فريق البنك الأهلي:

- تأسس النادي عام 1952 لموظفي البنك الاهلي وهو نادي اجتماعي رياضي.

- يتولى اللواء اشرف نصار رئاسة مجلس إدارة النادي ويشرف على فريق الكرة محمد عبدالمنعم أمين الصندوق ويتولى عيد مرازيق منصب المدير الفني للفريق.



- صعد البنك الأهلي بقيادة عيد مرازيق الى الدورى القسم الثاني ثم الى الدورى الممتاز بعد موسم وحيد في دوري المظاليم وهو إنجاز كبير وتاريخي يحسب لمجلس الإدارة والمدير الفني.

- يوجد البنك الأهلي في مجموعة الصعيد رغم كونه نادي من منطقة الجيزة لأنه أول خط الصعيد.