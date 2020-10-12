رئيس نادي الديوانية العراقي: العرب يفخرون دائمًا بالأهلي وإنجازاته

قال حسين العنكوشي، رئيس نادي الديوانية العراقي، إن الأهلي هو الشقيق الأكبر لكل الأندية العربية، وتجاربه الناجحة على مدى تاريخه والإنجازات والبطولات التي يحققها يفتخر بها كل العرب، مؤكدًا أن الأهلي هو نادي القرن الإفريقي والرائد في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأضاف رئيس نادي الديوانية العراقي أن زيارته للأهلي اليوم كانت لعدة أهداف، أهمها توقيع اتفاقية تعاون بين الناديين، وكذلك عمل أكاديمية للنادي الأهلي في محافظة الديوانية بالعراق، لتحقيق التنمية المستدامة للمدينة، وكذلك فتح آفاق تعاون حقيقية بين مصر والعراق اللذين يرتبطان بتاريخ مشترك.

وأبدى العنكوشي سعادته بحرارة الاستقبال وكرم الضيافة، وقال إنه لمس خلال زيارته للأهلى اليوم النظام الشديد والاحترافية في التعامل، مؤكدًا أن الأهلي سباق دائمًا ويضاهي أفضل أندية العالم في التطوير والتنظيم، خاصة أنه يضم إلى جانب أنشطته الرياضية المتعددة البعد الاجتماعي لأعضائه، وهو ما تسعى إليه أندية العراق من أجل تطوير نفسها ومنشآتها أسوة بالأهلي.

واختتم العنكوشي حديثه مشددًا على قوة العلاقات التي تربط الشعبين المصري والعراقي، وقال إن الأهلي أيقونة العرب التي يفخر بها الجميع، ويمتلك شعبية كبيرة داخل العراق نظرًا لحجم إنجازاته وبطولاته التي تضاهي أكبر أندية العالم.

استقبل محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي عصر اليوم وفد نادي الديوانية العراقي.

وضم الوفد العراقي حسين العنكوشي، رئيس النادي، وعلي لفتة، المستشار الإعلامي، واللواء إبراهيم الشريف، المنسق العام للوفد، لبحث سبل التعاون المختلفة، والاستفادة من تجارب الأهلي الناجحة في أكاديمية كرة القدم.

وعرض وفد نادي الديوانية العراقي توقيع بروتوكول تعاون مع الأهلي في شتى المجالات، وبحث إمكانية إقامة شراكة بين الناديين خلال الفترة المقبلة.

وحرص المدير التنفيذي للأهلي على الترحيب بالوفد العراقي، مشددًا على قوة العلاقات التي تجمع الشعبين المصري والعراقي على مدى التاريخ.