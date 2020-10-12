وعرض وفد نادي الديوانية العراقي توقيع بروتوكول تعاون مع الأهلي في شتى المجالات، وبحث إمكانية إقامة شراكة بين الناديين خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من كوادر وخبرات نادي القرن ورائد الأندية العربية والإفريقية في العديد من المجالات، خاصة على مستوى الأكاديميات.
وحرص المدير التنفيذي للأهلي على الترحيب بالوفد العراقي، مشددًا على قوة العلاقات التي تجمع الشعبين المصري والعراقي على مدى التاريخ.
وقال إن باب الأهلي مفتوح دائمًا لكل الأندية العربية، ولا يتأخر أبدًا عن تقديم كل سبل الدعم للأشقاء العرب في مختلف الأنشطة.
وقام العميد محمد مرجان بإهداء درع وعلم النادي الأهلي إلى حسين العنكوشي، في حين أهدى رئيس نادي الديوانية العراقي درع ناديه إلى المدير التنفيذي للأهلي.
وفي ختام الزيارة قام الوفد العراقي بجولة داخل مقر الأهلي بالجزيرة، والتقط الصور التذكارية أمام دولاب البطولات وغرفة مجلس الإدارة والصالة المغطاة وملعب مختار التتش والنصب التذكاري للشهداء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد نادي الديوانية العراقي يزور مقر الأهلي بالجزيرة .. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.