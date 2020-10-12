وفد نادي الديوانية العراقي يزور مقر الأهلي بالجزيرة .. صور

استقبل العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، عصر اليوم وفد نادي الديوانية العراقي، الذي يضم كلا من حسين العنكوشي، رئيس النادي، وعلي لفتة، المستشار الإعلامي، واللواء إبراهيم الشريف، المنسق العام للوفد، لبحث سبل التعاون المختلفة، وتعزيزًا للدور الإيجابي لنادي القرن في دعم الأندية العربية الشقيقة، مع الاستفادة من تجارب الأهلي الناجحة في أكاديمية كرة القدم.



وعرض وفد نادي الديوانية العراقي توقيع بروتوكول تعاون مع الأهلي في شتى المجالات، وبحث إمكانية إقامة شراكة بين الناديين خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من كوادر وخبرات نادي القرن ورائد الأندية العربية والإفريقية في العديد من المجالات، خاصة على مستوى الأكاديميات.



وحرص المدير التنفيذي للأهلي على الترحيب بالوفد العراقي، مشددًا على قوة العلاقات التي تجمع الشعبين المصري والعراقي على مدى التاريخ.

وقال إن باب الأهلي مفتوح دائمًا لكل الأندية العربية، ولا يتأخر أبدًا عن تقديم كل سبل الدعم للأشقاء العرب في مختلف الأنشطة.



وقام العميد محمد مرجان بإهداء درع وعلم النادي الأهلي إلى حسين العنكوشي، في حين أهدى رئيس نادي الديوانية العراقي درع ناديه إلى المدير التنفيذي للأهلي.



وفي ختام الزيارة قام الوفد العراقي بجولة داخل مقر الأهلي بالجزيرة، والتقط الصور التذكارية أمام دولاب البطولات وغرفة مجلس الإدارة والصالة المغطاة وملعب مختار التتش والنصب التذكاري للشهداء.