احتفال فريق البنك الأهلي بالصعود للدوري الممتاز ..فيديو

تأهل فريق البنك الأهلي لمنافسات الدوري الممتاز موسم 2020-2021 بعد التعادل مع فريق بترول أسيوط بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد.

نجح فريق البنك الأهلي في الصعود بعدما خاض 22 مباراة وحقق الفوز في 12 مباراة وخسر مواجهتين وتعادل في 8 مواجهات وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبل 12 هدفا كأقوى خط هجوم بالمجموعة.

واحتفل فريق البنك الأهلي بالتأهل مع المدير الفني عيد مرازيق حيث صعد البنك الأهلي بقيادة المدرب إلى الدورى القسم الثاني ثم إلى الدورى الممتاز بعد موسم وحيد في دوري المظاليم وهو إنجاز كبير وتاريخي يحسب لمجلس الإدارة والمدير الفني.

وتأهل فريق البنك الأهلي إلى الدورى الممتاز بعد تعثر فريق الألومنيوم ثالث المجموعة أمام فريق سوهاج وخروج المباراة بالتعادل السلبي. كما جاءت نتائج المواجهات المباشرة مع فريق بني سويف وصيف المجموعة رجحت كافة البنك الأهلي، وحقق الفوز في مباراة الدور الأول 1-0، ونجح في الفوز خلال مواجهة الدور الثاني بنتيجة 2-0. وجاءت نتائج الجولة الأخيرة كالتالي : بترول أسيوط 1-1 البنك الأهلي سوهاج 0-0 الألومنيوم بني سويف 2-0 طهطا الإعلاميين 0-2 تليفونات بني سويف المنيا 1-1 شبان قنا ديروط 2-0 الفيوم جدول الترتيب : 1- البنك الأهلي 44 نقطة 2-بنى سويف 44 نقطة 3-الألومنيوم 43 نقط 4- شبان قنا 36 نقطة 5- بترول أسيوط 33 نقطة 6- المنيا 30 نقطة 7- سوهاج 28 نقطة 8- تليفونات بنى سويف 30 نقطة 9- الإعلاميين 22نقطة 10- الفيوم 21 نقطة 11- ديروط 15 نقطة 12- طهطا 13 نقطة

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