بعد صعوده للدورى الممتاز .. مشوار البنك الأهلي في القسم الثاني

تأهل فريق البنك الأهلي لمنافسات الدورى الممتاز موسم 2020-2021 بعد التعادل مع فريق بترول أسيوط بهدف لكل منهما في المباراة التى اقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد.

ويتولى اللواء اشرف نصار منصب رئيس مجلس الإدارة ويتولى عيد مرازيق منصب المدير الفني للفريق الأول ونجح في قيادة الفريق للصعود من القسم الثالث الي الثاني ثم الي الممتاز .

نجح فريق البنك الأهلي في الصعود بعدما خاض 22 مباراة وحقق الفوز في 12 مباراة وخسر مواجهتين وتعادل في 8 مواجهات وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبل 12 هدفا كأقوي خط هجوم بالمجموعة .

الاعلاميين 1-1 البنك الاهلي البنك الاهلي 3-0 ديروط الفيوم 0-1 البنك الاهلي البنك الاهلي 3-1 تيلفونات بني سويف البنك الاهلي 2-1 الالومنيوم طهطا 0-0 البنك الاهلي البنك الاهلي 0-0 شبان مسلمين قنا سوهاج 0-1 البنك الاهلي البنك الاهلي 0-2 المنيا بني سويف 0-1 البنك الاهلي البنك الاهلي 2-0 بترول اسيوط البنك الاهلي 2-2 الاعلاميين ديروط 0-2 البنك الاهلي البنك الاهلي 1-0 الفيوم تليفونات بني سويف 1-1 البنك الاهلي الالومنيوم 1-0 البنك الاهلي البنك الاهلي 2-0 طهطا شبان مسلمين قنا 0-2 البنك الاهلي البنك الاهلي 1-1 سوهاج المنيا 1-1 البنك الاهلي البنك الاهلي 2-0 بني سويف بترول اسيوط 1-1 البنك الاهلي

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