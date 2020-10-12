أخبار الرياضة| الأهلي يقترب من ضم صفقة الزمالك.. موسيماني يفاجئ اللاعبين.. انتقال ناصر ماهر لبيراميدز مهدد بالفشل

شهت الساعات القليلة الماضية توقيع أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة، للنادي الأهلى بشكل رسمي، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب عدم ذهاب الأهلي والزمالك إلى المغرب على نفس الطائرة رغم سفرهم في نفس التوقيت تقريبا لمواجهة الرجاء والوداد بالدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
يبدو أن صفقة البيلجيكي إيدن هازارد لم تؤت ثمارها مع ريال مدريد حتى الآن من حيث المستوى الفني والمستوى المادي في حالة إعادة البيع بعد أن كان البديل الأقرب لكريستيانو رونالدو.
فاجأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاعبيه قبل بدء المران اليوم.
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن ناصر ماهر وقع عقودا مبدئية لنادي بيراميدز، وفي انتظار قرار النادي الأهلي.
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، يعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية، بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء بيراميدز.
أصبح محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة متقدمة للغاية بين الطرفين.
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن موقف رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز يعيش في أزمة كبيرة داخل ناديه بعدما تم تجميده مؤخرا وعدم إشراكه في المباريات.
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