نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرازيل وبيرو بقيادة كاريلو لاعب الهلال والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف استاد بيرو الوطني مباراة المنتخب البرازيلي ضد المنتخب البيروفي فجر يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 في قارة أمريكا الجنوبية التي تشهد مباريات أخرى قوية في نفس الجولة تجمع في أهمها منتخب الأرجنتين خارج ملعبه مع منتخب بوليفيا، ويلعب منتخب تشيلي على ملعبه مع منتخب كولومبيا في مباراة قمة، ويخرج منتخب أوروغواي بقيادة سورايز لملاقاة الإكوادور، فيما تستضيف فنزويلا على ملعبها منتخب باراغواي في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر المقبل، حيث تأمل كافة المنتخبات في تحقيق الفوز في مبارياتها الرسمية التي بدأت أخيرا في خوضها بعد إلغاء مباريات كوبا أمريكا التي كان مقرر لها أن تقام في يونيو الماضي، ولكن جائحة كورونا ألغت البطولات كحال بطولات دولية عديدة أخرى مثل اليورو وكأس العالم للأندية والعديد من الدوريات.

المنتخب البرازيلي لن تكون مهمته سهلة بالمرة أمام منتخب بيرو خارج ملعبه، ولن يكون في نزهه شبيهه لمباراته الأولى في التصفيات التي استضاف فيها على ملعبه أرينا كورينثيانز منتخب بوليفيا وتمكن من سحقه بخماسية دون رد في مباراة افتتح فيها مدافع باريس سان جيرمان ماركينهوس أهداف السليساو بعد ربع ساعة من صافرة البداية، قبل أن يتمكن زميله فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين، وبعد أربع دقائق فقط من الشوط الثاني عاد فيرمينو لزيارة شباك الضيوف مسجلا هدف ثالث لمنتخب بلاده، قبل أن يتكفل كاراسكو لاعب بوليفيا بتسجيل هدف رابع للبرازيل التي أنهت المباراة بخماسية اختتمها كوتينهو لاعب برشلونة.

المنتخب البيروفي يأمل في تحقيق الفوز ضد السليساو لتحقيق أولى انتصاراتهم في التصفيات بعد أن تمكنوا من اقتناص نقطة ثمينة في الجولة الأولى التي خرجوا فيها لملاقاة منتخب باراغواي على ملعبه في مباراة قوية انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث تقدم نجم الهلال السعودي اللاعب البيروفي كاريلو بهدف لمنتخب بلاده في الدقيقة 53، قبل أن يتمكن أنخيل روميو من معادلة النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 66 ثم أضاف نفس اللاعب هدف التقدم لباراجواي في الدقيقة 81، قبل أن يتمكن كاريلو من جديد من معادلة النتيجة قبل دقيقتين من نهاية المباراة ليقتنص نقطة ثمينة لبلاده.

موعد مباراة البرازيل وبيرو

00:00 بتوقيت غرينتش.

3:00 فجرا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وبيرو