رئيس نادي الشمس يحضر فعاليات الجمعية العمومية للنادي

حرص د. أسامة أبو زيد، رئيس نادي الشمس، على الحضور إلى الخيمة التي تقام بها فعاليات الجمعية العمومية، ومتابعة الإجراءات الاحترازية وعملية سير التسجيل والتصويت، المقامة حاليًا في مقر النادي.

وتوافد أعضاء نادي الشمس، للتسجيل في الجمعية العمومية للنادي، ومناقشة عدة أمور أبرزها اعتماد الموازنة والحساب الختامي للســـنة المالية المنتهية فى 30 /6 /2020، ومشروع الموازنة للسنة المالية 2020 /2021.



وقدم أعضاء النادي الشكر إلى د. أسامة أبو زيد رئيس النادي على التنظيم الرائع للعمومية.



وبدأ التصويت فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الاثنين، على الجمعية العمومية العادية بالنادي، وستستمر حتى السابعة مساءً،



والجدير بالذكر، أن الاجتماع يكون صحيحا، بحضور ثمانية آلاف عضو على الأقل ممن لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية، حيث يعلن رئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية عن اكتمال النصاب من عدمه وتـكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بشرط ألا يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن خمسة آلاف عضوًا من الأعضاء الموقعين بكشوف الحضور للاجتماع.