باتشيكو يرسم خطة مواجهة حرس الحدود فى جلسة مع لاعبي الزمالك

يأتي هذا استعدادا لمواجهة حرس الحدود في اللقاء التي يجمع بينهما مساء اليوم الاثنين على ستاد المكس بالاسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري العام.
وقام باتشيكو خلال عقد الجلسة مع لاعبي الفريق بفندق الإقامة بالإسكندرية، بالتركيز على النقاط الفنية وضرورة استغلال الفرص والتسجيل مبكرًا في شباك حرس الحدود.
ويواجه الفريق الأبيض نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري. حيث يحتل الزمالك المركز الثاني من ترتيب جدول الدوري العام برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.
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