باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك للقاء حرس الحدود

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة حرس الحدود المقرر لها في الثامنة مساء اليوم باستاد المكس في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش - أحمد عيد

خط الوسط : إمام عاشور - إسلام جابر - يوسف أوباما - محمد أوناجم - كاسونجو

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جنش ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغني ومحمد حسن وياسين مرعي وكريم بامبو ومحمد عنتر ومصطفى فتحي وعمر السعيد

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