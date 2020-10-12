إلغاء المعسكر .. إصابة 31 فردا من شباب بلوزداد بطل الجزائر بفيروس كورونا.. تفاصيل



وكشفت صحيفة " الخبر" الجزائرية، أن الفريق ألغى معسكرًا إعداديًا في مدينة مستغانم غرب الجزائر بسبب تفشي الفيروس واصابة 31 فردا من أصل 40 فردًا متواجدين في المعسكر.

واضطرت إدارة شباب بلوزداد إلى قطع المعسكر يوم الأربعاء الماضي بعد اكتشاف إصابة المدافع سفيان بوشار بالفيروس.

وسلطت صحيفة " الخبر" سلطت الضوء على حالة التهاون والاستخفاف بالإجراءات الاحترازية التي لم يمتثل لها الجميع كارتداء الأقنعة، واحترام مسافة التباعد بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.



وانتقدت الصحيفة موقف اللاعب بوشار، الذي شارك في مباراة كروية بأحد الأحياء في العاصمة الجزائرية رغم عدم تماثله للشفاء من الوباء.



من جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى الفتور الذي يسيطر على العلاقة بين المدير العام توفيق قريشي، والمدرب دوما، بسبب اختلاف الرؤى حول طريقة تسيير الفريق، حيث يعيب الأول على الثاني تساهله في التعامل مع اللاعبين.