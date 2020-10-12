ديفيد ألابا يماطل بايرن ميونخ في تجديد عقده

ويتواجد الابا حاليًا مع المنتخب النمساوي ، ويشعر بقدر كبير من الإيجابية بشأن الفترة التي قضاها مع النادي البافاري والنجاح الذي حققه في ميونخ، وعلى رأسه الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين في عامي 2013 و2020.
واختتم تصريحاته بأن جميع الأندية تعيش مراحل صعبة ،بسبب جائحة كورونا ، وهو ما أثر على ميزانية الجميع ، ولذلك يتعامل مسئولو بايرن ميونخ مع ميزانيته بشكل ملائم.
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