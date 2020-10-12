ديفيد ألابا يماطل بايرن ميونخ في تجديد عقده

وقال حميدزيتش في وسائل اعلام ألمانية إن النادي لن يمنح ديفيد ألابا فرصا جديدة او مهلة اخرى لاتخاذ قرار بشأن تجديد تعاقده ، حيث فاوضه النادي كثيرا لمدة أشهر عديدة ، ولكن دون جدوى. وقال حميدزيتش "لن نصدر أي إنذار، لن نمارس الحيل، نحن جميعًا ندرك مكانة ديفيد ونحاول إقناعه ، سنشعر بالسعادة بالتأكيد إذا بقي في ميونخ ونأمل أن يتم التوقيع في مرحلة ما.



ويتواجد الابا حاليًا مع المنتخب النمساوي ، ويشعر بقدر كبير من الإيجابية بشأن الفترة التي قضاها مع النادي البافاري والنجاح الذي حققه في ميونخ، وعلى رأسه الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين في عامي 2013 و2020.



واختتم تصريحاته بأن جميع الأندية تعيش مراحل صعبة ،بسبب جائحة كورونا ، وهو ما أثر على ميزانية الجميع ، ولذلك يتعامل مسئولو بايرن ميونخ مع ميزانيته بشكل ملائم.