الزمالك يصل ملعب المكس استعدادا للقاء حرس الحدود فى الدوري

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد المكس بالإسكندرية استعدادا لمواجهة فريق حرس الحدود في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق العسكري وصل إلى الملعب قبل وصول الزمالك، ومن المقرر أن يجري لاعبو الفريقين عمليات الأحماء.

ويدخل الزمالك لقاء حرس الحدود فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري العام برصيد ٦٥ نقطة، بينما يأتي الفريق العسكري في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.‏