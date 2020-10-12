الزمالك يصل ملعب المكس استعدادا للقاء حرس الحدود فى الدوري

وكان الفريق العسكري وصل إلى الملعب قبل وصول الزمالك، ومن المقرر أن يجري لاعبو الفريقين عمليات الأحماء.
ويدخل الزمالك لقاء حرس الحدود فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري العام برصيد ٦٥ نقطة، بينما يأتي الفريق العسكري في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.
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