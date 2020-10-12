بعد ضياع حلم الممتاز.. خناقة شوارع بـ مباراة الألومنيوم وسوهاج .. فيديو

شهدت مباراة فريق سوهاج أمام منافسه الألومنيوم اشتباكات عنيفة بين الفريقين بعد انتهاء أحداث اللقاء بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من منافسات دورى القسم الثاني لمجموعة الصعيد .

بعد انتهاء اللقاء جرت أحداث شغب بعد ما توجه ياسر الكناني المدير الفني لفريق الألومنيوم وقال للجهاز الفني لفريق سوهاج : شكرا ، وذلك لـ تعصبهم طوال أحداث المباراة فقام أحد إداريي فريق السوهاج بالاعتداء عليه لتحدث الاشتباكات بين الجهازين .

وتأهل فريق البنك الأهلي لمنافسات الدورى الممتاز موسم 2020-2021 بعد التعادل مع فريق بترول أسيوط بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد. ونجح فريق البنك الأهلي في الصعود بعدما خاض 22 مباراة وحقق الفوز في 12 مباراة وخسر مواجهتين وتعادل في 8 مواجهات وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبل 12 هدفا كأقوى خط هجوم بالمجموعة .

وجاءت نتائج الجولة الأخيرة كالتالي : بترول أسيوط 1-1 البنك الأهلي سوهاج 0-0 الألومنيوم بني سويف 2-0 طهطا الإعلاميين 0-2 تليفونات بني سويف المنيا 1-1 شبان قنا ديروط 2-0 الفيوم جدول الترتيب : 1- البنك الأهلي 44 نقطة 2-بنى سويف 44 نقطة 3-الألومنيوم 43 نقط 4- شبان قنا 36 نقطة 5- بترول أسيوط 33 نقطة 6- المنيا 30 نقطة 7- سوهاج 28 نقطة 8- تليفونات بنى سويف 30 نقطة 9- الإعلاميين 22نقطة 10- الفيوم 21 نقطة 11- ديروط 15 نقطة 12- طهطا 13 نقطة

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