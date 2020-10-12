منافس مصر .. منتخب توجو يتعادل مع السودان 1-1 وديًا

تعادل المنتخب التوجولي مع نظيره السوداني بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعتهما، ضمن استعدادات المنتخبين لاستئناف التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

جيليس جيلز افتتح التسجيل للمنتخب التوجولي في الدقيقة 70، وتعادل لـ السودان وليد حميد في الدقيقة 93، لتنتهي المباراة التي أقيمت بتونس بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

يذكر أن المنتخب السوداني قد خسر يوم الجمعة الماضي أمام تونس وديًا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي سجل فيها علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي الهدف الثاني لنسور قرطاج.

وتتتواجد توجو في مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتي تضم أيضًا كينيا وجزر القمر.

ويواجه المنتخب المصري نظيره التوجولي يوم 14 نوفمبر القادم في القاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات، قبل أن يحل ضيفًا عليه في توجو يوم 17 نوفمبر.