تشكيل حرس الحدود للقاء الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود بقيادة محمد حليم عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء اليوم باستاد المكس في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أحمد السعدني

خط الدفاع: حسن مجدي – خالد سامي – محمد عبد الفتاح "تاحا" – عمرو الحلواني

خط الوسط : مصطفى جمال – جهاد جنيدي – أحمد فليكس - أيوب بن مشارك

خط الهجوم: ابراهيم كونيه - محمد عبد اللطيف جريندو

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