عمرو السولية ينشر صورة من مباراة بيراميدز بعد طرده

نشر عمرو السوليه لاعب النادي الأهلي صورة له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مباراة امس امام بيراميدز.

وكان عمر السوليه تعرض امس للطرد بعد تدخل عنيف على لاعب بيراميدز بعد رجوع الحكم لتقنية الفار.

وانتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه بيراميدز، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في الثالثة من عصر غد الي الدار البيضاء على متن طائرة خاصة إستعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي وتضم جميع اللاعبين المقيدين بالقائمة الأفريقي بمن فيهم صالح جمعة الذي تغيب عن كل رحلات الفريق الأفريقية في الموسم الحالي.

فيما سيتم استبعاد رامي ربيعه ومحمود متولي بداعي الإصابة ليلحقا بكريم نيدفيد ومحمد محمود وسعد الدين سمير للإصابة.

وستضم القائمة كلا من محمد الشناوي الذي سيشارك في التدريبات الجماعية صباح غد ليعلن جاهزيته التامة للمباراة ومعه علي لطفي ومصطفي شوبير واحمد فتحي ومحمد هاني وياسر ابراهيم وايمن اشرف واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السوليه وصالح جمعة ووليد سيلمان واحمد الشيخ وجونيور اجايي ومحمود كهربا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشه واليو بادجي ومروان محسن، وسيلحق بالبعثة كل من علي معلول وجيرالدو بعد إنتهاء مهامهم مع منتخبات بلادهم.