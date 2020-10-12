تعليق كهربا على إصابته في مباراة بيراميدز وموقفه من المشاركة أمام الوداد

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، يعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية، بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء بيراميدز.
وقال عمر ربيع ياسين ببرنامج "ملعب الصقر" المذاع على "راديو مصر"، "كهربا سوف يكون متواجدا مع بعثة الأهلي في المغرب، وستكون هناك محاولات لتجهيزه لمباراة الوداد".
وأضاف "الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، سوف يحدد إمكانية مشاركة كهربا في المباراة من عدمه".
وتابع "كان لابد أن يدفع موسيماني بالعناصر الأساسية أمام بيراميدز، خاصة قبل لقاء الوداد".
وواصل "موسيماني رفض إشراك لاعبين صغار في السن وهو لا يعرف قدراتها جيدا، كما أنه يعلم جيدا مدى صعوبة تلك المباراة وأهميتها لجمهور النادي الأهلي".
وأكد أن "الأهلي قدم مباراة جيدة، وتألق معظم اللاعبين خاصة آليو ديانج، وبرغم حالة الطرد لـ عمرو السولية، لكن الفريق لم يتأثر كثيرًا، ولعب بروح عالية ورفض الخسارة أو التهاون رغم حسم لقب الدوري المصري، الفريق لعب بشرف ونزاهة".
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