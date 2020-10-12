فريق القناة يجري التحاليل الطبية قبل مواجهة منتخب السويس غدا

يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة التحاليل الطبية اللازمة للكشف عن فيروس كورونا صباح غد، الثلاثاء، وذلك قبل 48 ساعة من مواجهة منتخب السويس، والمقرر لها يوم الخميس القادم.

ومنذ عودة النشاط الرياضي بعد فترة توقف نجح فريق القناة في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات أمام كلا من الزرقا والترسانة وكوكا كولا وكان التعادل أمام النصر ليحصد الفريق ١٠ نقاط من أصل ١٢ نقطة.

وستكون المباراة الختامية للفريق خلال هذا الموسم يوم الخميس أمام منتخب السويس.

ويحتل فريق القناة المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 32 نقطة بينما يتصدر الترتيب فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 42 نقطة.

ويعتبر فريق سيراميكا كليوباترا المرشح الأول للصعود للدورى الممتاز الموسم المقبل 2020-2021 ويحتاج للفوز أو التعادل علي فريق جمهورية شبين.