أشرف صبحي: مصر تستضيف كأس العالم للرماية على الأطباق 2021 وللمسدس والبندقية 2023

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم ، ميدان الرماية الجديد بالمركز الأوليمبي بالمعادى ، بحضور حازم حسني رئيس الإتحادين المصرى والإفريقي ومسئولي الأوليمبية وعدد من سفراء الدول العربية وفي مقدمتهم جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات في مصر وبسام درويش سفير سوريا في مصر ، بالإضافة إلى بعض رؤساء مجالس إدارات أندية الرماية ، ولفيف من قيادات الوزارة .

وقال وزير الشباب والرياضة أن افتتاح ميدان الرماية الجديد الذي يشمل ميدان ضغط هواء 10م مقسمين 18 حارة و يتسع لاستقبال أكبر عدد من المنافسات سواء المحلية أو على المستوى الدولي ، يعد أول ميدان خاص بتدريب منتخبات الاتحاد المصري للرماية استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2021 ، وهو إضافة وإنجاز للاتحاد ، في ضوء الإهتمام الذي توليه الدولة بلعبة الرماية والسعي الدائم لتذليل كافة العقبات التي تواجه اللعبة .

وقال الدكتور أشرف صبحي : " ضمن نجاحات الدولة في إستضافة الأحداث والفعاليات الكبري وثقة العالم في الخروج بكافة البطولات العالمية بأفضل شكل ، نجحنا بفضل تكاتف وتعاون الجميع في ملف إستضافة كأس العالم للرماية علي الاطباق (خرطوش) فى الفترة من 26 فبراير وحتى 8 مارس 2021 ، و كأس العالم للرماية ناشئين وناشئات للمسدس والبندقية، والمقررة عام 2023 في واحدة من أهم الفعاليات على مستوى اللعبة " .

واستعرض حازم حسني رئيس الإتحادين المصرى والإفريقي للعبة الرماية إنجازات الاتحاد والمنتخبات التي حققت خلال الفترة الماضية بدعم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ووزارة الدفاع والداخلية واللجنة الأوليمبية.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر للجنة الأولمبية المصرية ووزارة الدفاع والداخلية لدعمهم الدائم الذي يساعد اتحاد الرماية على إنجاح كافة بطولات الرماية التي تقام علي أرض مصر ، مؤكدًا أن هذا الميدان ضمن خطة الاتحاد لتوسيع رقعة ممارسة الرياضة في مختلف أنحاء الجمهورية لإمداد المنتخبات الوطنية بالمواهب.

وقام وزير الرياضة بتفقد تدريبات المنتخب المصري استعدادًا لبطولة العالم الكاراتيه .

و كرم وزير الشباب والرياضة السادة العاملين والقائمين علي إعداد وتجهيز ميدان الرماية الجديد بتقديم شهادات تقدير لجهودهم .