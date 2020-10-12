المنتخب الغاني يهين نظيره القطري بخماسية وديا

أهان المنتخب الغاني نظيره القطري بتحقيق فوز كبير بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما منذ قليل.
افتتح فوسو التسجيل للغانيين في الدقيقة 22، قبل أن يعادل المعز علي النتيجة للقطريين في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وفي الشوط الثاني، أحرز أندريه أيو الهدف الثاني لـ غانا في الدقيقة 63، أعقبه أواسو بالهدف الثالث في الدقيقة 66، قبل أن يعود أندريه أيو ليوقع على الهدف الشخصي الثاني له والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 83.
وأنهى إكوبان مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس لغانا في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز غانا بخمسة أهداف مقابل هدف.
ويستعد المنتخب الغاني للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.
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