المقاولون العرب يواصل استعداداته لمواجهة إنبي وحسم المربع الذهبي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعدادا لمواجهة إنبى، والتي تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل فى إطار مباريات الجولة 33 من الدورى المصري الممتاز "we".

ويسعى فريق الذئاب للحصول على النقاط الثلاثة لحسم تواجده ضمن الأربع فرق المتصدرة جدول الدوري خاصة وأنه في منافسة شرسة مع سموحة، وبات المقاولون بحاجة إلى نقطة واحدة من أجل حسم المركز الرابع دون انتظار نتائج سموحة، الذى انتزع ثلاث نقاط ثمينة فى ذات الجولة بعد الفوز بديربى الإسكندرية أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف.