سيراميكا كليوباترا ينفي التعاقد مع عصام الحضري

نفى مسئولو فريق سيراميكا كليوباترا، الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بشأن التعاقد مع عصام الحضري، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، والمنتخب.

وأكد مسئولو سيراميكا كليوباترا، تمسكهم بكل لاعبي الفريق بعد الصعود للدورى الممتاز، وكذلك الجهاز الفني بعد الأداء القوي والرائع في منافسات دورى القسم الثاني، وتصدرهم مجموعة القاهرة طوال الموسم الجاري.

وأضاف المسئولون أن عصام الحضري قيمة فنية وتاريخ كبير لكن لم يتم التفاوض معه بشأن الانضمام للفريق لأن هناك ثلاثة حراس بالفريق وجميعهم يقدمون أداءً مذهلًا.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة فريق جمهورية شبين يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة لحسم الصعود للدوري الممتاز.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 42 نقطة.