منافس مصر فى التصفيات.. منتخب توجو يتعادل مع السودان وديًا

تعادل منتخب توجو الأول لكرة القدم مع نظيره السودان بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين على ملعب المنزة بتونس.
وتقدم لمنتخب توجو لاعبه جيليس جيلز في الدقيقة 70، قبل أن يدرك التعادل لـ السودان محمد عبدالرحمن في الدقيقة 90+3.
ويتواجد منتخب توجو في المجموعة السابعة، لتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون، بجوار منتخب مصر وجزر القمر وكينيا.
ومن المقرر أن يتلقي توجو مع منتخب مصر في الجولة الثالثة، في السابعة من مساء يوم 14 نوفمبر بمصر.
على أن يكون لقاء الجولة الرابعة في الرابعة عصر يوم 17 نوفمبر بتوجو.
ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، فيما يتصدر الترتيب جزر القمر بـ4 نقاط، ويأتي في المركز الثاني كينيا نقطتين، ويتزيل الترتيب توجو بنقطة وحيدة.
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