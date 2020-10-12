وزير الرياضة يستعرض مهاراته في الرماية أثناء افتتاح الميدان الجديد .. شاهد

استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مهاراته في الرماية للمسدس ، اثناء افتتاح ميدان الرماية الجديد بالمركز الأوليمبي بالمعادى.

صرح وزير الشباب والرياضة بأن افتتاح ميدان الرماية الجديد الذي يشمل ميدان ضغط هواء 10م مقسمين 18 حارة و يتسع لاستقبال أكبر عدد من المنافسات سواء المحلية أو على المستوى الدولي.

ويعد أول ميدان خاص بتدريب منتخبات الاتحاد المصري للرماية استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2021 ، وهو إضافة وإنجاز للاتحاد ، وذلك في ضوء الإهتمام الذي توليه الدولة بلعبة الرماية والسعي الدائم لتذليل كافة العقبات التي تواجه اللعبة .

وقال صبحي : ضمن نجاحات الدولة في إستضافة الأحداث والفعاليات الكبري وثقة العالم في الخروج بكافة البطولات العالمية بأفضل شكل ، نجحنا بفضل تكاتف وتعاون الجميع في ملف إستضافة كأس العالم للرماية علي الاطباق (خرطوش) فى الفترة من 26 فبراير وحتى 8 مارس 2021 ، و كأس العالم للرماية ناشئين وناشئات للمسدس والبندقية، والمقررة عام 2023 في واحدة من أهم الفعاليات على مستوى اللعبة " .