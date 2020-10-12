خافيير تيباس: ميسي "آلة لجمع المال"يشعر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بالارتياح بعد استمرار ليونيل ميسي قائد برشلونة في صفوف فريقه على الأقل حتى نهاية الموسم الجاري، واصفاً إياه بـ"آلة لجمع المال" لمصلحة المسابقة التي تتنافس مع نظيراتها الأوروبية على جذب الأموال من الإعلانات وخلافه.

وكان ميسي قاب قوسين أو أدنى من مغادرة ملعب "كامب نو" بعدما أرسل خطاباً إلى إدارة ناديه الشهر الماضي يطلب فسخ عقده من طرف واحد، إلا أنه تراجع عن ذلك بعدما تمسك مجلس إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو بالشرط الجزائي في عقده والبالغ 700 مليون يورو.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الاثنين: بالطبع أحب مشاهدة ميسي وهو يلعب في إسبانيا، إنه آلة لجمع المال، لكن من ناحيتنا في الرابطة فنحن مستعدون لمواجهة خروجه من المسابقة منذ 4 أعوام حتى لا تصبح هناك صدمة مالية بالنسبة لنا.

وزاد: نيمار في 2017 رحل إلى باريس سان جيرمان مقابل كسر عقده مع برشلونة ولم ينمو الدوري الفرنسي على المستوى العالمي، وكذلك كريستيانو رونالدو ترك ريال مدريد بعده بعام وانتقل إلى يوفنتوس، ولم يثر ذلك على الدوري الإيطالي، أعلم تماماً أن رحيل ميسي قد يضر بالعلامة التجارية لليغا، لكن الأخيرة لا تتوقف على لاعب واحد، غادر نجوم كثر وبقي الدوري الإسباني جذاباً ومتابعاً.

ويعتبر ليونيل ميسي (33 عاماً) النجم الأبرز في الدوري الإسباني وهدافه عبر التاريخ، إذ لم يسبق له خوض تجربة خارج أسوار برشلونة منذ بداية مسيرته الاحترافية في 2004، وخلال تلك الأعوام سجل 635 هدفاً في الدوري الإسباني ومرر 279 تمريرة حاسمة في 734 مباراة دورية.

وكالات