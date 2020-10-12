تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة محمود علاء مدافع الزمالك

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن التشخيص المبدئي لإصابة محمود علاء مدافع الفريق عبارة عن التواء في الركبة.

وتعرض اللاعب للإصابة في الدقائق الأخيرة للشوط الأول لمباراة حرس الحدود في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري.



ووضع اللاعب ثلج على قدمه بعد خروجه من الملعب، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي يعاني منها المدافع الدولي.



وقرر الجهاز الفني للفريق الأبيض استبدال محمود علاء بسبب تعرضه للإصابة.



وشارك محمد عبد الغني بدلا منه بعدما أوصى الجهاز الطبي باستبداله لعدم تفاقم الإصابة قبل مباراة الرجاء المغربي للحفاظ عليه