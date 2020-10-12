دنيا عبد العزيز تستعيد ذكرياتها مع والدتها.. شاهد

استعادت الفنانة دنيا عبد العزيز ذكرياتها مع والدتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت دنيا عبد العزيز صورة قديمة وقالت "النهاردة فات ستة أشهر ، نصف عام من غيرك ، انا مش بس فقدت أمي انا فقدت بنتي وصديقة عمري وحاجات كتير ماتتوصفش ، انا فقدت كل الناس لأنك كنتي كل الناس ".

يذكر أن دنيا عبد العزيز، خاضت السباق الرمضاني المنقضي 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

"البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش.

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز شاركت مؤخرا ضمن حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة الفنان محمد الشرنوبى وإخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين"

وجسدت دنيا شخصية جديدة ومثيرة خلال أحداث الحكاية الثامنة، "حيث إنها الشقيقة الكبرى لأخين ، وأحدهم من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتمر بأزمات خلال الأحداث، لاسيما أنها تضحى طوال الوقت فى سبيل رعايتهم والوقوف بجانبهم".