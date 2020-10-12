حارس مرمى الحدود يتألق وينقذ فرصة بـ"روحين" أمام مهاجمي الزمالك

ظهر أحمد السعدني حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود بشكل متألق أمام ضيفه الزمالك، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية فى إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

وتألق السعدني حارس مرمى حرس الحدود في الدقيقة 22 بعد انفراد تام من أوباما وتسديدة أبعدها الحارس، ثم متابعة بتسديدة سريعة من كاسونجو أبعدها الحارس إلى ركنية ليتلقى إشادة من زملائه في الملعب.

الزمالك يحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة ويحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة وهو المركز الذي يهبط بصاحبه، وهو ما يشير إلى ضرورة الفوز في المباراة في محاولة للهروب من الهبوط.