جمال الغندور: تحكيم مصر بخير.. فقط نحتاج الثقة

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، أن الدوري المصري سوف يشهد ظهور حكام جيدين الفترة المقبلة.
وقال الغندور خلال حواره لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "نمتلك أرض خصبة على المستوى التحكيمي، دائما ما يخرج حكام لديهم امكانيات كبيرة"
واردف: نمتلك مواهب تحكيمية صغيرة السن قادرة على قيادة التحكيم خلال الفترة المقبلة.
وتابع: التحكيم بخير، فقط نحتاج لثقة المسئولين لاكتساب ثقة الجمهور.
واتم كلماته: "تاريخ مصر دائما جيد على المستوى التحكيمي".
وشاد جمال الغندور بالمستوى التحكيمي هذا الموسم بالدوري المصري مقارنة بالمواسم السابقة بفضل تطبيق تقنية الفيديو.
وقال الغندور "تقنية الفيديو اضافت كثيرا للعدالة التحكيمية، الاداء الاعلامي المتعصب يظهر الحكام بشكل سيء.
واكد: "التحكيم هذا الموسم أكثر عدالة عن المواسم السابقة بفضل تطبيق تقنية الفيديو".
وشدد جمال الغندور، أن تطبيق التقينة في الكرة المصرية مازال في البداية، وبروتوكول تطبيق تقنية الفيديو،ولا يسمح بانتقاد الأضلاع الآخرى القائمة على تطبيق التقنية، موضحا أن الحد الأدني بالوقت الحالي هو ست كاميرات لتصوير المباريات، وهو الأمر المتوافر حاليا، لكن هناك بعض الحالات تحتاج إلى زاويا عديدة لمشاهدة الحالة، وفي حالة وجود أي أزمة في تطبيق تقنية الفيديو، قبل المباريات، فإن البروتوكول يؤكد إقامة المباراة بدون التقنية.
واختتم "الغندور" تصريحاته، أن ما حدث خلال الفترة الأخيرة، أمر إيجابي للغاية، وتسير الكرة المصرية للأمام ويتم التقدم فيها بشكل جيد، والبداية جيدة نوعا ما.
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