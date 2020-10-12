جمال الغندور: تحكيم مصر بخير.. فقط نحتاج الثقة

وشاد جمال الغندور بالمستوى التحكيمي هذا الموسم بالدوري المصري مقارنة بالمواسم السابقة بفضل تطبيق تقنية الفيديو.

وقال الغندور "تقنية الفيديو اضافت كثيرا للعدالة التحكيمية، الاداء الاعلامي المتعصب يظهر الحكام بشكل سيء.

واكد: "التحكيم هذا الموسم أكثر عدالة عن المواسم السابقة بفضل تطبيق تقنية الفيديو".

وشدد جمال الغندور، أن تطبيق التقينة في الكرة المصرية مازال في البداية، وبروتوكول تطبيق تقنية الفيديو،ولا يسمح بانتقاد الأضلاع الآخرى القائمة على تطبيق التقنية، موضحا أن الحد الأدني بالوقت الحالي هو ست كاميرات لتصوير المباريات، وهو الأمر المتوافر حاليا، لكن هناك بعض الحالات تحتاج إلى زاويا عديدة لمشاهدة الحالة، وفي حالة وجود أي أزمة في تطبيق تقنية الفيديو، قبل المباريات، فإن البروتوكول يؤكد إقامة المباراة بدون التقنية.

واختتم "الغندور" تصريحاته، أن ما حدث خلال الفترة الأخيرة، أمر إيجابي للغاية، وتسير الكرة المصرية للأمام ويتم التقدم فيها بشكل جيد، والبداية جيدة نوعا ما.