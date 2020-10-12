حرس الحدود يحرج الزمالك ويتقدم بهدف في الشوط الأول بالدوري

بدأ لاعبو حرس الحدود اللقاء بضغط مبكر أسفر عن ركلة جزاء في الدقيقة 5 بعد إعاقة المدافع محمود الونش الكرة بيده داخل منطقة الجزاء. وأكدت تقنية الفيديو صحة قرار الحكم ليتصدى عمرو الحلواني للتنفيذ في الدقيقة 7 وسدد كرة أرضية على يسار الحارس أبو جبل.

وفي الدقيقة 12 حصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء بعد لمسة يد من دفاع الحدود، وتصدى أوباما للتنفيذ وسدد الكرة في حائط الصد الدفاعي. وتألق السعدني حارس مرمى حرس الحدود في الدقيقة 22 بعد انفراد تام من أوباما وتسديدة أبعدها الحارس، ثم متابعة بتسديدة سريعة من كاسونجو أبعدها الحارس إلى ركنية ليتلقى إشادة من زملائه في الملعب.

وكاد الحرس أن يضاعف تقدمه في الدقيقة 39 بتسديدة من ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء لتمر فوق الحائط البشري لكن الحارس أبو جبل حولها إلى ركنية لم يستفد منها الحدود. وانطلق إبراهيما كونيه في الدقيقة 42 ليمر بسرعته من مدافعي الزمالك وينفرد تحت ضغط ليسدد كرة مرت من الحارس أبو جبل لكنها ضلت طريق الشباك ليبعدها الدفاع.

الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 62 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الثاني مع أفضلية خوض لقاء أقل للأبيض ( مع خصم 3 نقاط من الزمالك). ويحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة وهو المركز الذي يهبط بصاحبه، وهو ما يشير إلى ضرورة الفوز في المباراة في محاولة للهروب من الهبوط.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود أحداث الشوط الأول متقدما على ضيفه الزمالك بهدف دون رد ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد المكس بالاسكندرية فى إطار مباريات الإسبوع الثالث والثلاثون من الدوري المصري الممتاز.