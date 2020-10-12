أحمد حسام ميدو يعلق إهدار كاسونجو هدف التعادل للزمالك

وتقدم عمرو الحلواني الظهير الأيسر لفريق حرس الحدود، لصالح فريقه على حساب ضيفه الزمالك في الدقيقة 7 من ضربة جزاء.
وحصل الحرس على ضربة جزاء نتيجة لمسة يد ضد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك احتسبها الحكم محمود ناجي لصالح أصحاب الأرض.
وسجل الحلواني لأول مرة في شباك الزمالك رغم أنه واجه الفريق الأبيض من قبل في 6 مواجهات بدأت قبل 10 أعوام بقميص إنبي.
ورفع الحلواني رصيد أهدافه هذا الموسم إلى 8 أهداف متساويا مع وليد سليمان نجم الأهلي وباسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي.
ويحتل حرس الحدود المركز 16 برصيد 30 نقطة ويصارع من أجل البقاء بالدوري مع وادي دجلة والجونة.
ويسعى الزمالك للفوز من أجل الاقتراب من حسم صراع وصافة الدوري بينه وبيراميدز الذي تعادل مع الأهلي سلبيا أمس
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