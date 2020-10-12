بعد 5 دقائق .. حرس الحدود يضرب مرمى الزمالك بالهدف الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود بالهدف الأول أمام ضيفه الزمالك فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد المكس فى غطار مباريات الاسبوع الـ33 من الدوري المصري الممتاز. سجل الهدف عمرو الحلواني فى الدقيقة 7 من زمن المباراة ، بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح الحرس بعدما اصطدمت الكرة فى يد محمود الونش مداف الزمالك ليسكن الحلواني الكرة فى الزاوية اليسرى لمرمى محمود أبو جبل . الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 62 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الثاني مع أفضلية خوض لقاء أقل للأبيض ( مع خصم 3 نقاط من الزمالك). ويحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة وهو المركز الذي يهبط بصاحبه، وهو ما يشير إلى ضرورة الفوز في المباراة في محاولة للهروب من الهبوط .

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