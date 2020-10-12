ونشر الراهب بيانًا عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيه:" أشكر الله عز وجل، بأن منحني شرف تمثيل وطني في عدة مناسبات.. وأشكر جميع الأندية التي مثلتها في مسيرتي، من أجهزة إدارية وفنية، وجميع زملائي اللاعبين، الذين كان لي الشرف في اللعب معهم أو منافستهم".
وأضاف:"ولجمهور النصر .. كلمات الشكر لا تفيكم حقكم، فقد كنتم السند لي والرقم الصعب للفريق، وأتمنى لكم مزيد من البطولات والإنجازات."
وبدأ الراهب مسيرته الكروية مع فريق الخليج قبل الانتقال للنادي الأهلي ثم نجران ثم النصر، قبل أن ينهي مسيرته مع نادي الشباب حيث لعب له الموسمين الماضيين.
وينطلق الموسم الجديد لبطولة دوري المحترفين السعودي في السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتزال حسن الراهب لاعب أندية النصر والشباب وأهلي جدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.