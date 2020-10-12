اعتزال حسن الراهب لاعب أندية النصر والشباب وأهلي جدة

أعلن حسن الراهب، لاعب نادي النصر السعودي السابق، اليوم الاثنين، اعتزاله عالم الساحرة المستديرة قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد.

ونشر الراهب بيانًا عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيه:" أشكر الله عز وجل، بأن منحني شرف تمثيل وطني في عدة مناسبات.. وأشكر جميع الأندية التي مثلتها في مسيرتي، من أجهزة إدارية وفنية، وجميع زملائي اللاعبين، الذين كان لي الشرف في اللعب معهم أو منافستهم".

وأضاف:"ولجمهور النصر .. كلمات الشكر لا تفيكم حقكم، فقد كنتم السند لي والرقم الصعب للفريق، وأتمنى لكم مزيد من البطولات والإنجازات."

وبدأ الراهب مسيرته الكروية مع فريق الخليج قبل الانتقال للنادي الأهلي ثم نجران ثم النصر، قبل أن ينهي مسيرته مع نادي الشباب حيث لعب له الموسمين الماضيين.

وينطلق الموسم الجديد لبطولة دوري المحترفين السعودي في السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.