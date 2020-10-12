جمال الغندور: تقنية الفيديو أضافت كثيرا للعدالة التحكيمية فى الدوري المصري

أشاد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، بالمستوى التحكيمي هذا الموسم بالدوري المصري مقارنة بالمواسم السابقة بفضل تطبيق تقنية الفيديو.

وقال الغندور خلال حواره لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "تقنية الفيديو أضافت كثيرا للعدالة التحكيمية، الأداء الإعلامي المتعصب يظهر الحكام بشكل سيء".

وأكد: "التحكيم هذا الموسم أكثر عدالة عن المواسم السابقة بفضل تطبيق تقنية الفيديو".

وشدد جمال الغندور، أن تطبيق التقينة في الكرة المصرية مازال في البداية، وبروتوكول تطبيق تقنية الفيديو، لا يسمح بانتقاد الأضلاع الأخرى القائمة على تطبيق التقنية، موضحا أن الحد الأدني بالوقت الحالي هو ست كاميرات لتصوير المباريات، وهو الأمر المتوافر حاليا، لكن هناك بعض الحالات تحتاج إلى زوايا عديدة لمشاهدة الحالة، وفي حالة وجود أي أزمة في تطبيق تقنية الفيديو، قبل المباريات، فإن البروتوكول يؤكد إقامة المباراة بدون التقنية.

واختتم "الغندور" تصريحاته، أن ما حدث خلال الفترة الأخيرة، أمر إيجابي للغاية، وتسير الكرة المصرية للأمام ويتم التقدم فيها بشكل جيد، والبداية جيدة نوعا ما.