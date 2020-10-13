أوباما: افتعال الأزمات في طريق الزمالك سيناريو معتاد

أبدى يوسف إبراهيم (أوباما)، صانع ألعاب الزمالك، سعادته بالفوز المهم الذي تحقق على حساب حرس الحدود، بنتيجة 2-1، في الجولة قبل الأخيرة للدوري المصري.

وقال أوباما، لقناة ناديه: "عانينا من غيابات مهمة ومؤثرة، لكن اللاعبين كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية، وحققوا الفوز للاقتراب من حسم المركز الثاني بالدوري، قبل السفر للمغرب غدا الثلاثاء، لمواجهة الرجاء يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "أعلم جيدا رغبة جمهور الزمالك في استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا، هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام الرجاء، أملا في التأهل للدور النهائي ثم التتويج".

وتابع: "كثيرون لا يريدون أن يسير الزمالك في الطريق الصحيح، وطالما اتجه الفريق نحو البطولات والإنجازات، فيجري افتعال أزمات في طريقه".

وأردف: "الجميع يتكاتف من أجل حصد البطولات، سواء اللاعبين أو الإدارة أو الجماهير".

وأتم: "الزمالك يعاني من سيناريو معتاد بسبب افتعال الأزمات في طريقه، ولكن الجميع قادر على عبور كل هذه الأمور وتحقيق الانتصارات".