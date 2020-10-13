بسبب بيراميدز .. سيف زاهر يحرج حازم إمام وأيمن يونس على الهواء

أحرج الإعلامي سيف زاهر، حازم إمام وأيمن يونس محللي قناة أون تايم سبورت، بعد أن سألهما عن رأيهم كمشجعين فى خسارة أو تعادل فريق بيراميدز أمام المقاولون العرب فى المباراة الختامية ضمن الأسبوع 34 من الدوري المصري الممتاز .

وسأل سيف كلا من أيمن يونس وحازم إمام " انتما كمشجعين لنادي الزمالك تتمنيان أن يخسر أو يتعادل بيراميدز أمام المقاولون العرب لكي يريح فريق الكرة بنادي الزمالك فى مباراته الأخيرة فى الدوري أمام الإسماعيلي القوية، كونها ستأتي عقب مباراتين هامتين وقويتبن على المستوى البدني والفني أمام الرجاء فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ".

ورفض حازم إمام الرد فى مشهد كوميدي قائلا لسيف " انا مش مشجع أنا محلل اسأل جماهير الزمالك وهيا تقولك، أو اعمل استفتاء".