طالب بمحاسبة نشأت الديهى.. الأهلي يشكو قناة Ten للمجلس الأعلى للإعلام.. اعرف السبب

تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة Ten الفضائية نظرا لقيام برنامج البريمو الذي يقدمه إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبد الغني بمهاجمة النادي الأهلي وقياداته ومسئوليه دون مبرر علي طول الخط. واستفسر الأهلي في شكواه عن قيام قناة Ten ببيع ساعتين هواء بالمخالفة لقواعد ولوائح المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام لمهاجمة النادي الأهلي عبر البرنامج المشار إليه لأغراض شخصية تهدف إلي هدم الكيان وزعزعة استقراره باتهامات باطلة وانتقادات لأمور سلبية غير موجودة علي أرض الواقع. وطالب الأهلي في شكواه بمحاسبة نشأت الديهي رئيس قناة Ten الذي يشغل في نفس الوقت عضوا بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والذي تعد مهمته الأولي منع بيع الهواء فضلا عن الحفاظ علي قواعد الأخلاق وعدم الخروج عن النص والالتزام بالأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي وهو ما تخالفه قناة Ten في معظم حلقاتها التي يقوم فيها إسلام صادق ومجدي عبد الغني بمهاجمة النادي الأهلي عبر البرنامج دون سند أو دليل.

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