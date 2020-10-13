الفريق أهم.. ميدو: لن أتحدث عن قضية مرتضى منصور دعما للزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، أنه لن يتحدث عن أزمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مع اللجنة الأولمبية في الفترة الحالية؛ حتى لا يتأثر فريق الكرة، قبل مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "على أبناء الزمالك التكاتف حاليا لدعم فريق الكرة في المهمة الأخطر والأصعب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الرجاء".

وأضاف ميدو "من الممكن أن أستفيد من أزمة مرتضى والأولمبية عن طريق الحديث عنها والحصول على مشاهدات، ولكن دعم الفريق حاليا أهم قبل مواجهة الرجاء؛ لذلك أتعهد أنني لن أتحدث عن أزمة مرتضى منصور في برنامجي حتى نهاية بطولة إفريقيا".

وختم ميدو حديثه، قائلا "الزمالك يجب أن يأتي أولا وسأغير الصورة الشخصية الخاصة بي على تويتر لشعار الزمالك دعما للفريق في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".