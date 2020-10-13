محمد حليم باكيا: تعرضنا لضغوط كبيرة على مدار الموسم .. ولا نستحق الهبوط

أكد محمد حليم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، أنه لا يوجد دوري في العالم يتم فيه ضغط المباريات كما حدث في الدوري المصري، عقب استئناف النشاط الرياضي.

وفاز الزمالك على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري المصري.

بهذه النتيجة هبط حرس الحدود رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية برفقة نادي مصر وطنطا، فيما حافظ الزمالك على حظوظه لضمان المركز الثاني في نهاية الموسم الجاري، حيث سيتم خصم 3 نقاط إضافية من الأبيض بنهاية الموسم الجاري، كعقوبة لانسحابه أمام الأهلي في الدور الأول.

وأضاف محمد حليم خلال لقائه عبر قناة "أون تايم سبورتس" باكيا: "قدر الله وماشاء فعل، كل 3 أيام مباراة وهذا لا يحدث في أي دوري في العالم، ضغطنا 17 مباراة في شهرين".

تابع: "أشكر اللاعبين على أدائهم، والهدفين جاءوا نتيجة أخطاء غير مبررة، ولم يكن لدي وقت كاف لمعالجتها".

وواصل: "الحرس لا يستحق هذه المكانة، أضعنا نقاطا كثيرة سهلة، ورسالة لكل الفرق أنها لابد أن تجمع نقاط مبكرًا قبل الدور الثاني".

اختتم: "أنا تحت أمر مجلس حرس الحدود في أي قرار يتخذه، أنا في النادي منذ عام 1999".