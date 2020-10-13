جمال حمزة: الزمالك ضمن المركز الثاني في الدوري بنسبة كبيرة

أكد جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق، أهمية الفوز الذي حققه "الأبيض" على حرس الحدود مساء اليوم بهدفين مقابل هدف في الدوري.
وقال جمال حمزة، في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "فوز الزمالك كان هاما اليوم في آخر بروفة قبل موقعة الرجاء".
وأضاف جمال حمزة "الحرس أهدر فرصته في البقاء بالممتاز منذ خسارته من أسوان".
واختتم جمال حمزة، حديثه، قائلًا "أعتقد بنسبة كبيرة الزمالك ضمن إنهاء الدوري في المركز الثاني بعد صراع قوي مع بيراميدز".
وتأكد بشكل رسمي هبوط حرس الحدود إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل، ليكتمل عقد الهبوط بتواجده إلى جانب نادي مصر وطنطا.
وجاء هبوط الحدود بعد الخسارة التي مُني بها أمام الزمالك مساء اليوم، الإثنين، بهدفين لواحد، في الجولة 33 وقبل الأخيرة من دوري We المصري.
وسبق لناديي طنطا ونادي مصر أن تأكد هبوطهما إلى الدرجة الثانية منذ عدة أسابيع، قبل أن يلحق بهما الفريق العسكري.
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