ميدو يدعم الزمالك في أبطال أفريقيا بـ هاشتاج خاص من «أوضة اللبس»

أكد أحمد حسام ميدو، أهمية دعم فريق الكرة لتحقيق مصلحة نادي الزمالك، مطالبا أبناء النادي بتدعيمه قبل مواجهة الرجاء في دوري الأبطال، ويجب ألا يتم التطرق لأزمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك مع اللجنة الأولمبية في الفترة الحالية؛ حتى لا يتأثر الفريق.

ودشن ميدو حملة يتم من خلالها تدعيم الفريق الأبيض من خلال هاشتاج، "الزمالك أولًا" وذلك قبل مواجهة الرجاء.

وجاء بيان برنامج "أوضة اللبس" لدعم الزمالك على النحو الآتي:

"الزمالك أولا"

حان الوقت ليرفع كل زملكاوي نادينا فوق كل شيء، فحب الكيان ليس مجرد شعارات مرسلة بدون فعل، الزمالك مقبل على أخطر منحنى في القرن الحادي والعشرين، مع كل الصعوبات والمعوقات والفريق يخوض نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي.

الزمالك يبحث عن التتويج باللقب السادس في تاريخه واقترب من الحلم بكتيبة لاعبين نجوم تعاقد معهم مجلس محترم في وجود مدرب كان يعرف كيف يستخدم ادواته في المباريات الكبرى.

فقامت الحرب بهروب كارتيرون، ثم سقوط الفريق بدنيا نتيجة ضغط المباريات، وأخيرا أزمة إيقاف رئيس النادي أربع سنوات، وكأنه شريط سينما يعاد لما كان يحدث في الماضي من أزمات تبدو وكأنها مفتعلة.

لذا ندعو جميع من ينتمي للزمالك بداية من الجمهور الواعي والداعم الأول للكيان، ومجلس الإدارة بكامل هيئته، وقدامى اللاعبين الذين مثلوا النادي وساهموا في بطولاته، أن يقفوا جميعا صفا واحدا خلف الجهاز الفني واللاعبين، وتحقيق شعار الزمالك أولًا على أرض الواقع حتى تحقيق الحلم واستعادة البطولة الغائبة من ٢٠٠٢.

وحتى يتحقق ذلك من المهم أن نغلق أفواهنا وأعيننا وآذاننا عن أي مشكلة تكون ويكون حديثنا منصب فقط حول مواجهة الرجاء لدعم الزمالك.

علينا أن ننسى كل المشكلات حتى نرى حلمنا حقيقة لأن التتويج بتلك البطولة سيغلق كل الأفواه التي تسعى للنيل من نادينا، لذا يجب أن نتجاهل كل المشاكل الشخصية والأمور التي أصبحت في يد القضاء حتى نيل المراد وتحقيق البطولة الأفريقية التي ستكون كالدواء السحري لكل المشاكل والعراقيل التي ألقيت في طريق الزمالك.