أوباما: هدفنا بطولة أفريقيا المحببة لجماهير الزمالك.. صفحة الدوري انطوت

أكد يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنادي الزمالك، أن الجميع في الفريق حاليا أغلق صفحة الدوري، بعد الفوز على فريق حرس الحدود بهدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 33 بدوري we المصري.

وقال أوباما في تصريحات لقناة الزمالك: "أغلقنا صفحة الدوري ونركز حاليا في مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على نظيره الرجاء المغربي، يوم 18 أكتوبر الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف، أن اللاعبين سيحاولون تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الذهاب أمام الرجاء المغربي، مشيرا إلى أنها ستكون صعبة لكن الزمالك لديه من اللاعبين الأكفاء واصحاب الخبرات لعبور هذه المباراة.

وأكمل: "نحاول التركيز في بطولة خاصة محببة لجماهير نادي الزمالك، والاستعداد الجيد لخوض مواجهة الرجاء المغربي.

وأوضح، أن هناك البعض لا يتمنى رؤية الزمالك يسير دائما في الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن القلعة البيضاء اعتادت على هذا الأمر.

وأتم :" في ناس كتير لا تريد أن تريى الزمالك يسير الطريق الصحيح لكن نحن يد واحدة، ولا ننصت لكل ما يمكنه أن يؤثر على مسيرتنا".