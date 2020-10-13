أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن ضربة الجزاء غير المحتسبة لـ حرس الحدود

أكد أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، أحقية الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود في الحصول على ضربة جزاء ضد محمود حمدي الونش لاعب الزمالك، بسبب ضربه لمهاجم الفريق العسكري.

وتمكن الزمالك من خطف فوز صعب على حساب حرس الحدود بنتيجة 2-1 ضمن لقاءات الدوري المصري.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "ركلة جزاء حرس الحدود صحيحة والهدف سليم ، هناك ركلة جزاء لم يحتسبها الحكم في آخر المباراة، حيث قفز محمود الونش مدافع الزمالك على الخصم ومنعه من القفز".

وتابع: "الكرة ركلة جزاء صحيحة لحرس الحدود ولم تحتسب، والمخالفة صحيحة وكان على الحكم احتسابها، الفار في ركلة جزاء الحرس لم يستدع الحكم محمود ناجي لأن الكرة واضحة، لكن في الكرة الثانية كانت ركلة جزاء واضحة، والفار استدعى الحكم ليأخذ القرار بنفسه".

وبسؤاله عن هدف الزمالك الثاني في مرمى الحدود؟، أجاب: "الفرصة من البداية كانت ركلة مرمى وليست ركلة ركنية، لأن الكرة لم تلمس حارس مرمى حرس الحدود".

واختتم: "لكن الهدف صحيح لأنه استُئنف بلعبة أخرى وهي الركنية، لكن لو كان المساعد أخبره بأنها لم تلمس يد الحارس قبل لعب الركلة الركنية كان من الممكن أن يعود الحكم في قراره، لكن طالما تم استئنافها بلعبة أخرى وجاء هدف فهو هدف صحيح".