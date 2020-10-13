ميدو يوجه نصيحة خاصة لباتشيكو

وجه أحمد حسام ميدو نصيحة خاصة للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "نصيحة لباتشيكو من وجهة نظري كاسونجو لا يصلح للعب بشكل أساسي في الزمالك في المباريات التي يواجه فيها الفريق كثافة دفاعية".

وأضاف: "إسلام جابر وكريم بامبو يجب أن يكونا على دكة البدلاء ولا يتم الدفع بهم بشكل أساسي".

وختم حديثه قائلا: "وجود الثنائي يجب أن يتم في المباريات المتاح بها مساحات خاصة أنهما يمتلكان نزعة هجومية".