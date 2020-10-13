محمد بركات يكشف تفاصيل الاستعداد لمواجهة توجو ومصير انضمام رمضان صبحي للمنتخب.. فيديو

وأضاف بركات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش"، المذاع على قناة" دوت الخليج": هناك تواصل مع السفير المصري في توجو، وأكد أن درجة الرطوبة عالية والموقف الأمني جيد وأن أعداد إصابات كورونا قليلة .
وأكد أن طبيبا من وزارة الصحة سيزور معسكر المنتخب لعمل جولة في مقر المعسكر واستاد القاهرة ولا يوجد تخوف من السفر وسيتم إجراء مسحات كورونا في القاهرة وتوجو .
وأشار إلى أن الجهاز الفني فضل عدم إقامة معسكر خلال أكتوبر الجاري؛ لعدم اكتمال الصفوف بصورة كبيرة وكان الأفضل إقامة مباريات الدوري.
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