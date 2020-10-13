الرياضة

محمد بركات يكشف تفاصيل الاستعداد لمواجهة توجو ومصير انضمام رمضان صبحي للمنتخب.. فيديو

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قال محمد بركات مدير منتخب مصر، إن المنتخب سيسافر إلى توجو في طائرة خاصة؛ لخوض المباراة مع منتخبها، والمقرر لها منتصف نوفمبر المقبل .

وأضاف بركات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش"، المذاع على قناة" دوت الخليج": هناك تواصل مع السفير المصري في توجو، وأكد أن درجة الرطوبة عالية والموقف الأمني جيد وأن أعداد إصابات قليلة .

وأكد أن طبيبا من وزارة الصحة سيزور معسكر المنتخب لعمل جولة في مقر المعسكر واستاد القاهرة ولا يوجد تخوف من السفر وسيتم إجراء مسحات كورونا في القاهرة وتوجو .

وأشار إلى أن الجهاز الفني فضل عدم إقامة معسكر خلال أكتوبر الجاري؛ لعدم اكتمال الصفوف بصورة كبيرة وكان الأفضل إقامة مباريات الدوري.

وأوضح بركات أن حسام البدري أكد رغبته في ضم رمضان صبحي؛ إذا كان سيفيد المنتخب، فهناك 50 لاعبا داخل حسابات الجهاز الفني، وسيتم إنهاء تأشيرات السفر لهم جميعا، ويتبقى الاختيار في النهاية للمدير الفني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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