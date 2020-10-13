مصري وليس أجنبيا| كواليس التعاقد مع مدير فني جديد لـ الاتحاد السكندري

ويعكف مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على سرعة إنهاء التعاقد مع مدير فني جديد من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة .
ومن المقترح أن يتم الإعلان عن المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري خلال 72 ساعة من الآن عقب إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد معه .
وعلم صدي البلد من أحد المصادر الخاصة أن نادي الاتحاد السكندري تفاوض مع أحد المدربين المصريين من أجل تولي قيادة الفريق وليس مدربا أجنبيا كما يروج البعض ".
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