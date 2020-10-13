رسميا: بيراميدز يتعاقد مع مهاجم المصري

وفي سياق آخر أكد أحمد حسام ميدو أن محمد إبراهيم لاعب فريق مصر المقاصة يرغب في الانتقال إلى صفوف بيراميدز.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "رغم العرض الذي تلقاه محمد إبراهيم من الأهلي اللاعب يريد الذهاب إلى بيراميدز".
أضاف: "زملكاوية محمد إبراهيم تجعله يفضل الانتقال إلى صفوف بيراميدز وليس الأهلي".
وأكد ميدو خلال حديثه: "مرِّيت بنفس المشاكل اللي مرّ بيها كُل من تولَّي القيادة الفنيِّة للمقاصة بعدي، لكن لم يعلَم أي شخص في مصر وقتها أن هناك لاعب واحد في الفريق مُستحقاته متأخرة".
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